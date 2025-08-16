Лідери «Коаліції охочих» проведуть переговори перед візитом Зеленського до Вашингтона

17 серпня відбудеться зустріч «Коаліції охочих» у форматі відеоконференції.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 17 серпня, відбудеться онлайн-зустріч "Коаліції охочих" для обговорення кроків для досягнення миру в Україні. Про це повідомили в адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона.

Макрон буде співголовою зустрічі разом з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Лідери "Коаліції охочих" збираються поговорити за день до візиту Президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

Нагадаємо, що Емманюель Макрон заявив, що відбудеться зустріч Коаліції охочих для розробки подальших кроків для підтримки України.

Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, летить у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Європейські лідери після розмови з президентом США Дональдом Трампом оприлюднили спільну заяву.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.