Лидеры «Коалиции желающих» проведут переговоры перед визитом Зеленского в Вашингтон

17 августа состоится встреча «Коалиции желающих» в формате видеоконференции.

В воскресенье, 17 августа, состоится онлайн-встреча "Коалиции желающих" для обсуждения шагов по достижению мира в Украине. Об этом сообщили в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.

Макрон будет сопредседателем встречи вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.

Лидеры "Коалиции желающих" намерены поговорить за день до визита Президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшее время состоится встреча Коалиции желающих по разработке дальнейших шагов для поддержки Украины.

Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

