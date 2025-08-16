Практика судів
  1. В Україні

У Пенсійному фонді роз’яснили, які умови призначення допомоги для одиноких матерів та батьків

19:22, 16 серпня 2025
Держава підтримує одиноких матерів і батьків, надаючи допомогу на дітей до 18 років, а також до 23 років, але є умови.
Одинокі матері та батьки мають право на державну допомогу для забезпечення потреб дитини, проте не всі знають, хто саме може скористатися цією підтримкою та який порядок її оформлення. Законодавство України визначає чіткі критерії для надання виплат, а також перелік документів, які необхідно подати до органів соціального захисту.

Пенсійний фонд нагадує, що держава підтримує одиноких матерів і батьків, надаючи допомогу на дітей до 18 років, а також до 23 років – якщо дитина навчається за денною або дуальною формою.

Хто може отримати допомогу?

Одинокі матері (не перебувають у шлюбі).

Одинокі усиновлювачі, якщо в документах про народження дитини немає запису про батька (матір) або він внесений за вказівкою одного з батьків/усиновлювача.

Мати або батько в разі смерті одного з батьків, якщо не призначено пенсію чи іншу соцдопомогу у зв’язку з втратою годувальника.

Розмір допомоги

Допомога надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на 1 особу за попередні 6 місяців. Прожитковий мінімум у 2025 році становить:

  • Діти до 6 років – 2563 грн.
  • Діти від 6 до 18 років – 3196 грн.
  • Діти від 18 до 23 років (за умови навчання на денній формі навчання) – 3028 грн.

Які документи потрібні?

1. Заява.

2. Документ, що встановлює особу.

3. Декларація про доходи та майновий стан.

4. Довідка про доходи (якщо в декларації є відомості, яких немає в держреєстрах).

5. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини.

6. Свідоцтво про народження дитини.

Де можна подати документи?

  • через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селишної, міської ради відповідної територіальної громади;
  • через ЦНАП;
  • у Сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • онлайн – через портал Дія.

