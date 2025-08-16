Практика судов
В Пенсионном фонде разъяснили, какие условия назначения пособия для одиноких матерей и родителей

19:22, 16 августа 2025
Государство поддерживает одиноких матерей и родителей, оказывая пособие на детей до 18 лет, а также до 23 лет, но есть условия.
Одинокие матери и отцы имеют право на государственную помощь для обеспечения потребностей ребенка, однако не все знают, кто именно может воспользоваться этой поддержкой и каков порядок её оформления. Законодательство Украины определяет чёткие критерии предоставления выплат, а также перечень документов, которые необходимо подать в органы социальной защиты.

Пенсионный фонд напоминает, что государство поддерживает одиноких матерей и отцов, предоставляя помощь на детей до 18 лет, а также до 23 лет — если ребёнок учится по дневной или дуальной форме обучения.

Кто может получить помощь?

Одинокие матери (не состоящие в браке).

Одинокие усыновители, если в документах о рождении ребёнка отсутствует запись об отце (матери) или она внесена по указанию одного из родителей/усыновителя.

Мать или отец в случае смерти одного из родителей, если не назначена пенсия или иная соцпомощь в связи с потерей кормильца.

Размер помощи

Помощь предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребёнка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчёте на 1 человека за предыдущие 6 месяцев. Прожиточный минимум в 2025 году составляет:

  • Дети до 6 лет — 2563 грн
  • Дети от 6 до 18 лет — 3196 грн
  • Дети от 18 до 23 лет (при условии дневного обучения) — 3028 грн

Какие документы нужны:

  1. Заявление
  2. Документ, удостоверяющий личность
  3. Декларация о доходах и имущественном состоянии
  4. Справка о доходах (если в декларации есть сведения, отсутствующие в госреестрах)
  5. Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о регистрации рождения ребёнка
  6. Свидетельство о рождении ребёнка

Где можно подать документы?

  • через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей территориальной громады
  • через ЦНАП
  • в Сервисном центре Пенсионного фонда
  • онлайн — через портал «Дия»

