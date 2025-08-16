В Пенсионном фонде разъяснили, какие условия назначения пособия для одиноких матерей и родителей

Одинокие матери и отцы имеют право на государственную помощь для обеспечения потребностей ребенка, однако не все знают, кто именно может воспользоваться этой поддержкой и каков порядок её оформления. Законодательство Украины определяет чёткие критерии предоставления выплат, а также перечень документов, которые необходимо подать в органы социальной защиты.
Пенсионный фонд напоминает, что государство поддерживает одиноких матерей и отцов, предоставляя помощь на детей до 18 лет, а также до 23 лет — если ребёнок учится по дневной или дуальной форме обучения.
Одинокие матери (не состоящие в браке).
Одинокие усыновители, если в документах о рождении ребёнка отсутствует запись об отце (матери) или она внесена по указанию одного из родителей/усыновителя.
Мать или отец в случае смерти одного из родителей, если не назначена пенсия или иная соцпомощь в связи с потерей кормильца.
Помощь предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребёнка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчёте на 1 человека за предыдущие 6 месяцев. Прожиточный минимум в 2025 году составляет:
Где можно подать документы?
