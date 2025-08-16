Путін пропонує заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на відхід ЗСУ з Донеччини, — Axios

Путін під час переговорів з Дональдом Трампом назвав умову заморожування фронту в двох областях України, — Axois.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час переговорів на Алясці 15 серпня Путін озвучив президенту США Дональду Трампу умову так званого «заморожування» фронту в Україні. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.

За його словами, Путін запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення українських військ з Донецької області.

Він зазначив, що таку вимогу Україна навряд чи прийме.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Дональд Трамп заявив, що усі дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну — це безпосередньо перейти до мирної угоди.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 18 серпня летить у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.