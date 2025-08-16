Путін пропонує заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на відхід ЗСУ з Донеччини, — Axios

Під час переговорів на Алясці 15 серпня Путін озвучив президенту США Дональду Трампу умову так званого «заморожування» фронту в Україні. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.
За його словами, Путін запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення українських військ з Донецької області.
Він зазначив, що таку вимогу Україна навряд чи прийме.
Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.
Дональд Трамп заявив, що усі дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну — це безпосередньо перейти до мирної угоди.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 18 серпня летить у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
