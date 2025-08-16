Путин предлагает заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на уход ВСУ из Донецкой области, — Axios

Путин на переговорах с Дональдом Трампом назвал условие замораживания фронта в двух областях Украины, — Axois.

В ходе переговоров на Аляске 15 августа Путин озвучил президенту США Дональду Трампу условие так называемой «заморозки» фронта в Украине. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

По его словам, Путин предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области.

Он отметил, что такое требование Украина вряд ли примет.

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

