Путин предлагает заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на уход ВСУ из Донецкой области, — Axios

В ходе переговоров на Аляске 15 августа Путин озвучил президенту США Дональду Трампу условие так называемой «заморозки» фронта в Украине. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.
По его словам, Путин предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области.
Он отметил, что такое требование Украина вряд ли примет.
Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
