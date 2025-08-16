Практика судів
Які документи підтверджують неможливість виконання роботи за станом здоров’я — список

18:46, 16 серпня 2025
Перелік документів, які підтверджують неможливість працівника виконувати роботу за станом здоров’я і можуть бути підставою для його звільнення.
Роз’яснення для працівників і роботодавців: які документи можуть підтвердити факт невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я.

Відповідно до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1449), підставою для звільнення може бути наявність у працівника документів, що підтверджують такий стан.

Перелік документів:

  • Довідка закладу охорони здоров’я з висновком лікарсько-консультативної комісії про необхідність зміни місця роботи (з відповідним записом у журналі комісії).
  • Повідомлення роботодавцю про встановлення групи інвалідності та її причини або виписка з акта огляду МСЕК, або індивідуальна програма реабілітації.
  • Медична довідка про проходження попереднього чи періодичного медичного огляду працівника певної категорії, видана медичною комісією.

Такі документи є підставою для законного розірвання трудового договору за ініціативи роботодавця у випадках, коли стан здоров’я працівника не дозволяє виконувати роботу, та за умови, що він має право на дострокову пенсію за віком.

