Какие документы подтверждают невозможность выполнения работы по состоянию здоровья — список

Перечень документов, подтверждающих невозможность работника выполнять работу по состоянию здоровья и могут служить основанием для его увольнения.

Разъяснение для работников и работодателей: какие документы могут подтвердить факт несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.

В соответствии с Порядком расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья (утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2022 года № 1449), основанием для увольнения может быть наличие у работника документов, подтверждающих такое состояние.

Перечень документов:

Справка учреждения здравоохранения с заключением врачебно-консультационной комиссии о необходимости изменения места работы (с соответствующей записью в журнале комиссии).

Уведомление работодателю об установлении группы инвалидности и её причины либо выписка из акта осмотра МСЭК, либо индивидуальная программа реабилитации.

Медицинская справка о прохождении предварительного или периодического медицинского осмотра работника определённой категории, выданная медицинской комиссией.

Такие документы являются основанием для законного расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случаях, когда состояние здоровья работника не позволяет выполнять работу, и при условии, что он имеет право на досрочную пенсию по возрасту.

