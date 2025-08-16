Практика судов
  1. В Украине

Какие документы подтверждают невозможность выполнения работы по состоянию здоровья — список

18:46, 16 августа 2025
Перечень документов, подтверждающих невозможность работника выполнять работу по состоянию здоровья и могут служить основанием для его увольнения.
Какие документы подтверждают невозможность выполнения работы по состоянию здоровья — список
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Разъяснение для работников и работодателей: какие документы могут подтвердить факт несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.

В соответствии с Порядком расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья (утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2022 года № 1449), основанием для увольнения может быть наличие у работника документов, подтверждающих такое состояние.

Перечень документов:

  • Справка учреждения здравоохранения с заключением врачебно-консультационной комиссии о необходимости изменения места работы (с соответствующей записью в журнале комиссии).
  • Уведомление работодателю об установлении группы инвалидности и её причины либо выписка из акта осмотра МСЭК, либо индивидуальная программа реабилитации.
  • Медицинская справка о прохождении предварительного или периодического медицинского осмотра работника определённой категории, выданная медицинской комиссией.

Такие документы являются основанием для законного расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случаях, когда состояние здоровья работника не позволяет выполнять работу, и при условии, что он имеет право на досрочную пенсию по возрасту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

увольнение Гоструда трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Избирательном кодексе могут изменить процедуру обжалования отзыва депутатов местных советов – законопроект

Законопроектом предлагается установить запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, полномочия которых досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Предприятиям из Клуба белого бизнеса разрешат иметь незначительные нарушения по подаче отчетности – комитет рекомендовал законопроект

Как отметил Даниил Гетманцев, изменения вносятся по запросу бизнеса, который хочет присоединиться к «Территории высокого уровня налогового доверия».

Глубоко беспокоит информация о стремительном снижении престижа профессии судьи в Украине — Дмитрий Лубинец

Особое беспокойство Омбудсмена вызывают случаи, когда кандидаты в судьи на завершающих этапах конкурса в суды отказываются от участия, отдавая предпочтение должностям государственной службы или частной юридической практике.

Кто сможет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: есть 16 претендентов

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента претендуют судьи, ученые, адвокаты, детектив НАБУ и бывшие члены ВККС и КДКП.

Совет прокуроров определился с кандидатами в Конкурсную комиссию по отбору членов ВККС – оба из Офиса Генпрокурора

Высший совет правосудия будет выбирать среди двух делегированных Советом прокуроров сотрудников Офиса Генпрокурора – Владимира Черного и Алены Конишевской.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду