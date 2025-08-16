Какие документы подтверждают невозможность выполнения работы по состоянию здоровья — список

Разъяснение для работников и работодателей: какие документы могут подтвердить факт несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.
В соответствии с Порядком расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья (утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2022 года № 1449), основанием для увольнения может быть наличие у работника документов, подтверждающих такое состояние.
Перечень документов:
Такие документы являются основанием для законного расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случаях, когда состояние здоровья работника не позволяет выполнять работу, и при условии, что он имеет право на досрочную пенсию по возрасту.
