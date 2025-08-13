Рада прокурорів визначилася з кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС – обидва з Офісу Генпрокурора

Вища рада правосуддя обиратиме серед двох делегованих Радою прокурорів співробітників Офісу Генпрокурора – Володимира Чорного та Альони Конішевської.

Рада прокурорів України запропонувала Вищій раді правосуддя призначити на посаду члена Конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) за квотою прокуратури одного з двох кандидатів:

• Володимира Чорного – начальника відділу організаційного забезпечення координаційної діяльності та методичної роботи управління організаційно-контрольної діяльності Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора

• Альону Конішевську – заступника начальника управління роботи з персоналом державної служби, його розвитку та стратегічного планування – начальника відділу роботи з персоналом державної служби та організаційного супроводу Департаменту кадрової роботи та державної служби Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, 12 серпня з кандидатами визначалися Рада адвокатів України.

Так, Рада адвокатів України (РАУ) відібрала кандидатами у Конкурсну комісію з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Олексія Шевчука, Ганну Колесник і Оксану Каденко.

Рада суддів України визначиться з кандидатами після спливу строку прийому заяв, тобто, після 15 серпня.

Нагадаємо, до складу конкурсної комісії з відбору ВККС входять:

3 особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів

одна особа, запропонована Радою прокурорів

одна особа, запропонована Радою адвокатів

одна особа, запропонована Національною академією правових наук України в особі Президії.

Нагадаємо, що 1 червня закінчився строк повноважень першого складу Конкурсної комісії з відбору членів ВККС. У першому складі вирішальний голос був за міжнародними експертами. Саме за участі міжнародників відібрали перший склад ВККС.

Наступний склад конкурсної комісії з відбору ВККС має формуватися вже без «міжнародників» – так передбачив законодавець, приймаючи в 2021 році закон 1629-IX про відновлення роботи ВККС. Ідея була у тому, що перший склад з вирішальною роллю експертів від міжнародних донорів сформує оновлену ВККС, а вже надалі – українські фахівці будуть відбирати членів ВККС самостійно.

Втім, наразі у Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким пропонується продовжити участь іноземних партнерів у формуванні складу конкурсної комісії. Відповідний законопроект 13382 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення процедури конкурсу на зайняття посади члена ВККС зареєструвала у Верховній Раді група депутатів, серед яких Анастасія Радіна, Олексій Мовчан, Євгенія Кравчук, Ярослав Юрчишин та інші.

Автор: Наталя Мамченко

