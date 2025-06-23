Повноваження конкурсної комісії з відбору ВККС з міжнародними експертами збираються подовжити до 2028 року – з’явився текст законопроекту

Верховна Рада розгляне законопроект про продовження повноважень конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної участі міжнародних експертів.

Фото: Конкурсна комісія з добору членів ВККС

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Як відомо, 1 червня 2025 року закінчився строк повноважень першого складу конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Нагадаємо, що вирішальний голос в цій відбірковій комісії був за міжнародними експертами.

Наступний склад конкурсної комісії має формуватися вже без «міжнародників» – так передбачив законодавець, приймаючи в 2021 році закон 1629-IX про відновлення роботи ВККС. Ідея була у тому, що перший склад з вирішальною роллю експертів від міжнародних донорів сформує оновлену ВККС, а вже надалі – українські фахівці будуть відбирати членів ВККС самостійно.

Так, відповідно до статті 95-1 закону про судоустрій, суб’єктами формування нового складу конкурсної комісії є Рада суддів України, Рада прокурорів України, Рада адвокатів України та Національна академія правових наук України в особі Президії.

До другого складу Конкурсної комісії мають увійти:

3 особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України;

одна особа, запропонована Радою прокурорів України;

одна особа, запропонована Радою адвокатів України;

одна особа, запропонована Національною академією правових наук України в особі Президії.

Наразі Рада адвокатів України вже звернулася до голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика через затримку з формуванням нового складу конкурсної комісії.

Вочевидь, затримки можуть бути пов’язані з бажанням залишити при роботі конкурсну комісію за участі «міжнародників».

Відповідний законопроект 13382 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення процедури конкурсу на зайняття посади члена ВККС зареєструвала у Верховній Раді група депутатів, серед яких Анастасія Радіна, Олексій Мовчан, Євгенія Кравчук, Ярослав Юрчишин та інші.

Як вказують автори проекту, метою є продовження мандату Конкурсної комісії, у складі якої є представники, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

Для цього пропонується встановити, що строк повноважень Конкурсної комісії з відбору ВККС за участі «міжнародників», припиняється через 5 років після призначення першого повноважного складу ВККС. Тобто, 1 червня 2028 року.

При цьому пропонується, аби члени Конкурсної комісії призначалися строком на 4 роки і могли бути призначені повторно. У випадку, якщо на момент припинення строку повноважень Конкурсної комісії оголошено конкурс на зайняття посади члена ВККС, то строк повноважень Конкурсної комісії завершується в день ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про призначення відібраного кандидата на вакантну посаду члена ВККС.

Отже, українські органи зможуть сформувати склад відбіркової комісії самостійно не раніше 2028 року, а то й пізніше.

Також пропонується встановити, що Конкурсна комісія з «міжнародниками», є повноважною за умови наявності в її складі щонайменше 4 членів, з яких принаймні двоє є представниками іноземних донорів.

Як зазначають депутати, передбачається, що ВККС додатково оголосить та проведе конкурс на посади суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Також може бути актуалізована потреба заповнення вакантних посад суддів у Верховному Суді.

«Зважаючи на значний обсяг процедур, проведення яких очікується від органу, логічним є те, що частину з них завершуватиме наступний склад Комісії, призначений у 2027 році.

Зокрема, у 2027 році завершиться 4-річний строк повноважень 15 членів ВККС, що зумовить необхідність проведення нового масштабного конкурсу», зазначили депутати.

Отже, вони пропонують продовжити практику залучення з вирішальним голосом міжнародних експертів до відбору членів ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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