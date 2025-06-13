Рада адвокатів України звернулась до голови ВРП Григорія Усика через затримку у формуванні Конкурсної комісії ВККС

Вища рада правосуддя не оприлюднила обов'язкове оголошення про добір кандидатів у газеті «Голос України» та на офіційному вебсайті ВРП, а також не надіслала письмове повідомлення Раді адвокатів, як того вимагає закон

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Голова Ради адвокатів України Лідія Ізовітова 13 червня звернулась до голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика з приводу порушення строків формування нового складу Конкурсної комісії з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Як повідомляє НААУ, 7 червня Рада адвокатів України як суб'єкт формування Конкурсної комісії під час свого засідання обговорювала критерії для обрання представників до Конкурсної комісії. Однак у зв'язку з відсутністю визначеного законом повідомлення від ВРП, РАУ не змогла приступити до реалізації своїх нових повноважень, визначених законом про судоустрій. Тому голова РАУ направила до ВРП відповідний лист, адже 5-денний строк для повідомлення суб'єктам формування вже минув.

«ВРП не оприлюднила обов'язкове оголошення про добір кандидатів у газеті «Голос України» та на офіційному вебсайті ВРП, а також не надіслала письмове повідомлення Раді адвокатів України. Така бездіяльність суперечить вимогам статті 95-1 Закону «Про судоустрій і статус суддів», зазначили у НААУ.

Нагадаємо, що 1 червня сплив строк повноважень першого складу Конкурсної комісії, призначеного ВРП 2 роки тому. Згідно з чинним законодавством, ВРП мала протягом 5 днів після припинення повноважень попереднього складу (тобто, до 6 червня) опублікувати в «Голосі України» та на своєму офіційному вебсайті оголошення про початок добору кандидатів та інформацію про умови проведення конкурсу.

Також не пізніше наступного дня з дня опублікування оголошення на своєму вебсайті ВРП мала надіслати всім суб'єктам формування Конкурсної комісії письмове повідомлення про початок конкурсу із пропозицією подати кандидатури.

Рада адвокатів України як суб'єкт формування комісії має запропонувати кандидатів за своєю квотою (одна особа) протягом 20 днів з дня опублікування оголошення. РАУ повинна подати не менше 2-х кандидатів до складу Конкурсної комісії, з числа яких ВРП призначає одного члена комісії протягом п'яти днів з дня одержання пропозиції.

«Станом на 13 червня жодних обов'язкових дій з боку ВРП вчинено не було», зазначили у НААУ.

У Національній асоціації адвокатів України наголошують, що такий стан речей є неприйнятним для демократичного суспільства та викликає занепокоєння адвокатської спільноти щодо можливої бездіяльності конституційного органу. Національна асоціація адвокатів України просить ВРП надати пояснення щодо причин невиконання законодавчих вимог.

Про ситуацію також поінформовано голову Комітету Верховної Ради з питань правової політики Дениса Маслова.

Автор: Наталя Мамченко

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