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Військовослужбовців з вищою психологічною чи медичною освітою заборонять призначати на посади, не пов’язані з медслужбою – Зеленський підписав указ

07:55, 16 червня 2025
Зеленський заборонив призначати на військові посади, не пов’язані з медичною службою, військовослужбовців з вищою освітою психологів, медиків, фармацевтів, реабілітологів.
Військовослужбовців з вищою психологічною чи медичною освітою заборонять призначати на посади, не пов’язані з медслужбою – Зеленський підписав указ
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Психологів, медиків, реабілітологів, які мають вищу освіту ступеня магістра, не можна буде призначати без їх згоди на військові посади, які не пов’язані з медичною службою.

Так, Президент Володимир Зеленський підписав указ 397/2025 про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ.

Цим указом Положення доповнили новим пунктом 83-1, за яким не допускається призначення, у тому числі в період дії воєнного стану, осіб, які мають зазначену в підпункті 7 пункту 50 цього Положення вищу освіту (крім випадків, коли таке призначення відбувається за власним бажанням), на військові посади:

•  безпосередньо не пов’язані з наданням медичної, фармацевтичної, реабілітаційної допомоги (медичною службою);

•  для зайняття яких вимагається нижчий, ніж наявний у особи, рівень освіти та кваліфікації.

В свою чергу, у новій редакції підпунктів йдеться про військовослужбовців з такою освітою:

•  мають вищу освіту ступеня магістра медичного або фармацевтичного спрямування чи прирівняну до неї згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XV Закону України «Про вищу освіту» вищу освіту медичного або фармацевтичного спрямування та сертифікат лікаря-спеціаліста або фармацевта-спеціаліста, з одночасним призначенням на посади офіцерського складу за медичними або фармацевтичними напрямами діяльності з урахуванням потреби в офіцерах відповідних спеціальностей, з подальшим проходженням військової підготовки за програмою підготовки офіцерів медичної служби тактичного рівня (у разі якщо такі особи не проходили військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби);

•  мають вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю «Психологія» або прирівняну до неї згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XV Закону України «Про вищу освіту» вищу освіту за спеціальністю «Психологія», пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з одночасним призначенням на посади офіцерського складу за психологічними напрямами діяльності з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності;

•  мають вищу освіту ступеня магістра за спеціальностями «Технології медичної діагностики та лікування» (спеціалізація «Протезування-ортезування»), «Терапія та реабілітація», «Біомедична інженерія» (освітня програма з технологій протезно-ортопедичних виробів) чи прирівняну до неї згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XV Закону України «Про вищу освіту» вищу освіту за зазначеними спеціальностями або мають вищу освіту та пройшли післядипломне навчання на циклах спеціалізації «Ерготерапія», «Протезування-ортезування», «Терапія мови і мовлення», «Фізична терапія», пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з одночасним призначенням на посади офіцерського складу за реабілітаційними (у тому числі з протезування-ортезування, надання медичних виробів, забезпечення допоміжними засобами реабілітації) напрямами діяльності з урахуванням потреби в офіцерах відповідних спеціальностей.

Автор: Наталя Мамченко

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ЗСУ армія указ солдат військовослужбовці Володимир Зеленський військова служба медицина

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