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Україна відкрита до переговорів про перемир’я — але лише змістовних, — Сибіга

16:47, 13 червня 2025
Андрій Сибіга пояснив, що Україна готова до діалогу щодо припинення вогню, але лише якщо розмова буде предметною.
Україна відкрита до переговорів про перемир’я — але лише змістовних, — Сибіга
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Україна відкрита до переговорів про припинення вогню, але лише за умови змістовного діалогу. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Київ не відмовляється від переговорів із РФ, передає "Радіо Свобода". 

За його словами, Україна готова до перемовин, якщо вони будуть предметними і не перетворяться на інструмент затягування війни.

Раніше у коментарі "Радіо Свобода" Андрій Сибіга заявив, що Київ не бачить сенсу в продовженні переговорів із Росією, якщо вони не матимуть конкретного змісту, зокрема щодо припинення вогню. 

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рф МЗС Україна Андрій Сибіга переговори

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