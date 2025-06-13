Украина открыта для переговоров о перемирии — но только содержательных, — Сибига

Андрей Сибига объяснил, что Украина готова к диалогу о прекращении огня, но только если разговор будет предметным.

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Украина открыта к переговорам о прекращении огня, но только при содержательном диалоге. Как заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, Киев не отказывается от переговоров с РФ, передает Радио Свобода.

По его словам, Украина готова к переговорам, если они будут предметными и не превратятся в инструмент затягивания войны.

Ранее в комментарии "Радио Свобода" Андрей Сибига заявил, что Киев не видит смысла в продолжении переговоров с Россией, если они не будут иметь конкретного содержания, в том числе о прекращении огня.

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