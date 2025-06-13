Украина не заинтересована продолжать переговоры с РФ без договоренностей о прекращении огня, – Сибига

По словам Сибиги, без прекращения огня переговоры с Россией теряют смысл.

Фото: censor.net

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не видит смысла в продолжении переговоров с Россией, если они не будут иметь конкретного содержания, в частности о прекращении огня. Об этом он сказал 13 мая 2025 года в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос о возможности третьего раунда прямых переговоров в Турции.

«Мы нуждаемся в таких переговорах, где принимаются решения, где решаются вопросы. Сейчас мы видим, что последний раунд встреч, который состоялся в Стамбуле, свелся фактически к обсуждению обмена. Поэтому мы заинтересованы во встрече на уровне президентов. И мы готовы к такой встрече. И дальше мы будем смотреть. Нам самое главное, чтобы мы приближали мир. Для нас сейчас ключевым является достижение перемирия, остановка огня», - подчеркнул Сибига.

Он отметил, что предыдущие переговоры продемонстрировали готовность Украины к мирному диалогу и конструктивный подход Киева, в отличие от позиции России. «Украина продемонстрировала, что никогда не была, не является и не будет препятствием для мира, для достижения мира. Мы преданы мирным усилиям. Мы приветствуем усилия США, президента Трампа лично по достижению справедливого мира и окончания этой войны в этом году, потому что война на нашей территории, наши люди страдают. Украина продемонстрировала свою конструктивность, проведя встречи на соответствующем уровне. Мы были готовы обсуждать субстантивную тематику с целью приближения достижения мира для Украины. Это был наш сигнал. К сожалению, мы увидели полную неадекватность российской стороны, что проявилось в том документе, который они передали. Это полная неадекватность. Они не изменили риторику ультиматумов. Они требуют от нас капитуляции», - добавил министр, комментируя документ, переданный российской стороной.

Сибига призвал международное сообщество усилить санкции против России и выразил надежду, что саммит G7, который состоится 15-17 июня в Канаде, примет новые решения по санкциям и использованию замороженных российских активов. Министр подчеркнул, что Украина ждет «сильные решения по замороженным активам».

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