Практика судов
  1. В Украине

Украина не заинтересована продолжать переговоры с РФ без договоренностей о прекращении огня, – Сибига

15:15, 13 июня 2025
По словам Сибиги, без прекращения огня переговоры с Россией теряют смысл.
Украина не заинтересована продолжать переговоры с РФ без договоренностей о прекращении огня, – Сибига
Фото: censor.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не видит смысла в продолжении переговоров с Россией, если они не будут иметь конкретного содержания, в частности о прекращении огня. Об этом он сказал 13 мая 2025 года в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос о возможности третьего раунда прямых переговоров в Турции.

«Мы нуждаемся в таких переговорах, где принимаются решения, где решаются вопросы. Сейчас мы видим, что последний раунд встреч, который состоялся в Стамбуле, свелся фактически к обсуждению обмена. Поэтому мы заинтересованы во встрече на уровне президентов. И мы готовы к такой встрече. И дальше мы будем смотреть. Нам самое главное, чтобы мы приближали мир. Для нас сейчас ключевым является достижение перемирия, остановка огня», - подчеркнул Сибига.

Он отметил, что предыдущие переговоры продемонстрировали готовность Украины к мирному диалогу и конструктивный подход Киева, в отличие от позиции России. «Украина продемонстрировала, что никогда не была, не является и не будет препятствием для мира, для достижения мира. Мы преданы мирным усилиям. Мы приветствуем усилия США, президента Трампа лично по достижению справедливого мира и окончания этой войны в этом году, потому что война на нашей территории, наши люди страдают. Украина продемонстрировала свою конструктивность, проведя встречи на соответствующем уровне. Мы были готовы обсуждать субстантивную тематику с целью приближения достижения мира для Украины. Это был наш сигнал. К сожалению, мы увидели полную неадекватность российской стороны, что проявилось в том документе, который они передали. Это полная неадекватность. Они не изменили риторику ультиматумов. Они требуют от нас капитуляции», - добавил министр, комментируя документ, переданный российской стороной.

Сибига призвал международное сообщество усилить санкции против России и выразил надежду, что саммит G7, который состоится 15-17 июня в Канаде, примет новые решения по санкциям и использованию замороженных российских активов. Министр подчеркнул, что Украина ждет «сильные решения по замороженным активам».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия война Андрей Сибига переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд частично возобновил прием процессуальных документов, но электронный суд еще не работает

Кассационные гражданский и уголовный суды, Большая Палата пока не принимают и не распределяют дела через систему электронного судопроизводства — о возобновлении работы электронного суда в Верховном Суде сообщат дополнительно.

Председатель Службы судебной охраны решил уволиться с должности

Павел Малыхин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Зеленский подписал изменения, позволяющие военнослужащим 18-25 лет получать высшее образование без отрыва от службы

Однако обучение не должно препятствовать выполнению военнослужащим служебных обязанностей по занимаемой должности.

В ЕС очередной коррупционный скандал: премьер-министр Испании Санчес признал «откаты» в своей партии, но отказался уйти в отставку

В ЕС – постоянные коррупционные скандалы, но европейские лидеры не спешат реагировать.

Трамп заявил, что Иран должен заключить ядерную сделку, иначе будет поздно

Дональд Трамп заявил, что США производят лучшее оружие, и что у Израиля его много, поэтому Иран обязан заключить сделку — потом будет поздно.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду