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Україна не зацікавлена продовжувати переговори з РФ без домовленостей щодо припинення вогню, – Сибіга

15:15, 13 червня 2025
За словами Сибіги, без припинення вогню переговори з Росією втрачають сенс.
Україна не зацікавлена продовжувати переговори з РФ без домовленостей щодо припинення вогню, – Сибіга
Фото: censor.net
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ не бачить сенсу в продовженні переговорів із Росією, якщо вони не матимуть конкретного змісту, зокрема щодо припинення вогню. Про це він сказав 13 травня 2025 року в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання про можливість третього раунду прямих переговорів у Туреччині.

«Ми потребуємо таких перемовин, де ухвалюються рішення, де вирішуються питання. Зараз ми бачимо, що останній раунд зустрічей, який відбувся в Стамбулі, звівся фактично до обговорення обміну. Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів. І ми готові до такої зустрічі. І далі ми будемо дивитися. Нам найголовніше, щоб ми наближали мир. Для нас зараз ключовим є досягнення перемир’я, зупинення вогню», — наголосив Сибіга.

Він зазначив, що попередні переговори продемонстрували готовність України до мирного діалогу та конструктивний підхід Києва, на відміну від позиції Росії. «Україна продемонструвала, що ніколи не була, не є і не буде перешкодою для миру, для досягнення миру. Ми віддані мирним зусиллям. Ми вітаємо зусилля США, президента Трампа особисто щодо досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, тому що війна на нашій території, наші люди страждають. Україна продемонструвала свою конструктивність, провівши зустрічі на відповідному рівні. Ми були готові обговорювати субстантивну тематику з метою наближення досягнення миру для України. Це був наш сигнал. На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилося в тому документі, який вони передали. Це повна неадекватність. Вони не змінили риторику ультиматумів. Вони вимагають від нас капітуляції», — додав міністр, коментуючи документ, переданий російською стороною.

Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії та висловив сподівання, що саміт G7, який відбудеться 15–17 червня в Канаді, ухвалить нові рішення щодо санкцій і використання заморожених російських активів. Міністр підкреслив, що Україна чекає «сильні рішення щодо заморожених активів».

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росія війна Андрій Сибіга переговори

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