Минув 61 день з тих пір, як Трамп дав 60 днів Ірану на укладення угоди.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив, що раніше дав Ірану 60 днів на укладення ядерної угоди, але країна не зробила це. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truthsocial.

«Два місяці тому я дав Ірану 60-денний ультиматум «укласти угоду». Вони мали це зробити! Сьогодні — 61-й день. Я сказав їм, що потрібно зробити, але вони так і не змогли цього досягти. Тепер у них, можливо, з’явився другий шанс!», - заявив Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Іран має укласти угоду зараз, поки не стало запізно.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів.

Згодом стало відомо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перебуває на борту спеціального літака, відомого як «Літак Судного дня», який виконує функцію командного пункту в умовах потенційної ядерної загрози.

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