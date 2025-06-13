Прошел 61 день с тех пор, как Трамп дал Ирану 60 дней на заключение соглашения.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ранее дал Ирану 60 дней на заключение ядерной сделки, но страна этого не сделала. Об этом он написал на своей странице в соцсети TruthSocial.

«Два месяца назад я дал Ирану 60-дневный ультиматум «заключить сделку». Они должны были это сделать! Сегодня — 61-й день. Я сказал им, что нужно сделать, но они так и не смогли этого добиться. Теперь у них, возможно, появился второй шанс!», — заявил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран должен заключить сделку сейчас, пока не стало слишком поздно.

Напомним, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов.

Позже стало известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху находится на борту специального самолета, известного как «Самолёт Судного дня», выполняющего функцию командного пункта в условиях потенциальной ядерной угрозы.

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