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Трамп заявил, что Иран должен заключить ядерную сделку, иначе будет поздно

13:26, 13 июня 2025
Дональд Трамп заявил, что США производят лучшее оружие, и что у Израиля его много, поэтому Иран обязан заключить сделку — потом будет поздно.
Трамп заявил, что Иран должен заключить ядерную сделку, иначе будет поздно
Фото: AP
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен заключить сделку сейчас, пока не стало слишком поздно. Об этом он сообщил в своей персональной сети Truth Social.

Дословно Трамп написал следующее:

«Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. Я говорил им самыми резкими словами: «Просто сделайте это», но как бы они ни старались, как бы близко ни подходили, они просто не смогли этого сделать.

Я сказал им, что это будет намного хуже всего, что они знают, ожидают или что им говорили, что Соединенные Штаты производят лучшее и САМОЕ СМЕРТОНОСНОЕ военное оборудование в мире, С ОГРОМНЫМ ОТСТАВАНИЕМ, и что у Израиля его много, и еще гораздо больше будет — и они знают, как его использовать.

Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили храбро, но они не знали, что должно было произойти.

Теперь они все МЕРТВЫ, и будет только хуже! Уже были большие смерти и разрушения, но еще есть время, чтобы прекратить эту бойню, когда следующие уже запланированные атаки будут еще более жестокими.

Иран должен заключить сделку, пока ничего не останется, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Больше никаких смертей, никаких разрушений, ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ ЭТО, ПОКА НЕ ПОЗДНО. Да благословит вас всех Бог!»

Ранее Иран отказался от участия в непрямых переговорах с США по ядерной программе, запланированных на 15 июня в Маскате.

Кроме того, ранее в комментариях Fox News Трамп подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ряд международных авиакомпаний, в частности Air France, Flydubai и другие, отменили авиарейсы, проходящие над соответствующими территориями.

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США Дональд Трамп Иран ядерное оружие Израиль

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