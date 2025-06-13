WhatsApp тестирует ИИ-функции подведения итогов чатов и редактирования сообщений

Чаты будет подводить итоги Meta AI.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мессенджер WhatsApp начал тестирование новых функций на основе искусственного интеллекта для пользователей Android, которые обновили приложение до бета-версии 2.25.18.18. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Одна из новинок - функция суммирования чатов с помощью Meta AI. Она создает краткий обзор сообщений в личных и групповых чатах, обрабатывая данные локально через технологию Private Processing для обеспечения конфиденциальности. Пользователи, которые активируют эту опцию в настройках, увидят кнопку «Summarize with Meta AI» в чатах с большим количеством непрочитанных сообщений. Функция является необязательной и может быть отключена, а также не работает, если включена дополнительная защита Advanced Chat Privacy.

Еще одна будущая функция - Writing Help, которая позволит с помощью ИИ редактировать сообщения перед отправкой, менять их тон или вносить другие правки. Как и суммирование, она использует локальную обработку данных через Private Processing.

Обе функции пока доступны лишь ограниченному кругу бета-тестеров, но в будущем могут появиться в официальной версии WhatsApp.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.