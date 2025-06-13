Премьер Израиля Нетаньяху взлетел на самолете судного дня

Самолет Air India совершил экстренную посадку в Таиланде из-за угрозы взрыва.

Фото: Mint

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху находится на борту специального самолета, известного как «Самолет Судного дня», который выполняет функцию командного пункта в условиях потенциальной ядерной угрозы. Самолет патрулирует над Средиземным морем в сопровождении двух истребителей, сообщает израильская пресса.

Параллельно в другой части мира пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в аэропорту Пхукета, Таиланд, из-за сообщения о возможной бомбе на борту. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Лайнер направлялся из Пхукета в Дели, но экипаж был вынужден вернуться после обнаружения записки об угрозе взрыва в туалете самолета.

Как пишет Reuters, туристическая полиция Таиланда заявила, что авиакомпания Air India анализирует записи камер видеонаблюдения, чтобы установить обстоятельства инцидента. Пассажиры эвакуированы, а расследование продолжается.

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