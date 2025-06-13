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Обстрел Ирана: МАГАТЭ подтвердило израильский удар по ядерному объекту в Натанзе

09:33, 13 июня 2025
Ключевой центр обогащения урана в Иране Натанз пострадал от израильских авиаударов.
Обстрел Ирана: МАГАТЭ подтвердило израильский удар по ядерному объекту в Натанзе
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что ядерный объект в Натанзе, ключевой центр обогащения урана в Иране, подвергся удару во время израильской воздушной операции в ночь на 13 июня 2025 года. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией в Иране, которая вызывает серьезное беспокойство. Агентство может подтвердить, что объект в Натанзе был среди целей», - отметил Гросси. Он добавил, что агентство поддерживает связь с иранскими властями для мониторинга уровня радиации. По данным иранских официальных лиц, на объекте в Натанзе не зафиксировано повышение радиационного фона.

Как сообщает CNN, МАГАТЭ также опровергло информацию об атаке на Бушерскую атомную электростанцию, первую АЭС Ирана, отметив, что этот объект не был целью израильских авиаударов. Натанз, расположенный примерно в 150 милях к югу от Тегерана, является крупнейшим иранским центром по обогащению урана и играет центральную роль в ядерной программе страны. По данным аналитиков, на объекте разрабатываются и изготавливаются центрифуги для обогащения урана, что является ключевой технологией для создания ядерного топлива.

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Иран МАГАТЭ Израиль

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