Госсекретарь Рубио отрицает причастность США к ударам Израиля по Ирану

Рубио также призвал не трогать интересы или персонал США.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не участвовали в ударах Израиля по ядерным объектам Ирана, осуществленных в ночь на 13 июня 2025 года. Об этом сообщает CNN.

«Вечером Израиль принял односторонние меры против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе», - подчеркнул Рубио. По его словам, Израиль заранее проинформировал США о необходимости атаки для обеспечения собственной безопасности.

Рубио подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа приняла все необходимые меры для защиты американских сил и поддерживает связь с региональными партнерами. «Позвольте мне четко заявить: Иран не должен атаковать интересы или персонал США», - добавил госсекретарь.

Президент Трамп подтвердил, что был осведомлен о планах Израиля и сказал, что атака «не была неожиданностью, но США не участвовали в военной деятельности и надеются, что Иран вернется за стол переговоров», - отметил Трамп, намекая на возможные последствия израильской операции.

«Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Есть несколько человек в руководстве, которые не вернутся», - сказал Трамп.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на уничтожение ядерной инфраструктуры и военных объектов Ирана. В ответ на эти действия и вероятную реакцию Ирана Посольство США в Израиле выдало срочное предупреждение для американских государственных служащих и членов их семей, призвав их оставаться в укрытиях до дальнейших указаний.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.