Израиль атаковал Иран – посольство США бьет тревогу и призывает американских госслужащих сидеть в укрытиях

США призвали своих граждан в Израиле оставаться в укрытиях после удара по Ирану.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на уничтожение ядерной инфраструктуры и военных объектов Ирана. В ответ на эти действия и вероятную реакцию Ирана Посольство США в Израиле выдало срочное предупреждение для американских государственных служащих и членов их семей, призвав их оставаться в укрытиях до дальнейших указаний.

В заявлении посольства отмечается: «В связи с текущей ситуацией с безопасностью, посольство США приказало всем американским правительственным служащим и членам их семей оставаться в укрытии до дальнейших сообщений. Эта информация предоставляется для вашей информации при разработке собственных планов безопасности».

Посольство подчеркнуло необходимость повышенной осторожности из-за сложной ситуации с безопасностью, которая может быстро меняться. Гражданам США рекомендуют знать расположение ближайших укрытий на случай воздушной тревоги, поскольку ракетные обстрелы, минометные атаки или вторжения беспилотников могут происходить без предупреждения. В случае обострения ситуации Посольство США может без предупреждения ограничить или запретить поездки американских служащих и их семей в определенные районы Израиля, в частности Старый город Иерусалима, а также на Западный берег реки Иордан.

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