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Сенатора от Калифорнии Падилью скрутили на полу и вывели из пресс-конференции министра внутренней безопасности США

08:38, 13 июня 2025
Сенатора схватили и вытолкали из помещения, когда он сказал, что у него есть «вопросы к министру».
Сенатора от Калифорнии Падилью скрутили на полу и вывели из пресс-конференции министра внутренней безопасности США
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Сенатора-демократа от штата Калифорния Алекса Падилью силой вытолкали из помещения в Лос-Анджелесе, где проходила пресс-конференция министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Об этом пишут The Wall Street Journal и NBC News.

На видео видно, как Падилью схватили и вывели из зала после того, как он заявил, что имеет «вопросы к министру» по миграционной политике. В коридоре сенатора толкнули лицом на пол, а офицеры в жилетах с логотипом ФБР надели на него наручники. Впоследствии Падилью отпустили без предъявления обвинений.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер осудил действия правоохранителей, назвав их «грубым обращением» с сенатором Соединенных Штатов, заявив, что требует «немедленных ответов относительно того, что, черт возьми, произошло».

По словам Падильи, инцидент произошел после того, как он узнал, что Кристи Ноэм проводит пресс-конференцию в том же здании, где он участвовал в брифинге с военными. Сенатор решил присоединиться к мероприятию, чтобы задать вопрос об иммиграционной политике. «Я действовал там мирно. В определенный момент я захотел задать вопрос, и как только начал - меня сразу же силой вывели из комнаты, положили на пол и заковали в наручники. Если администрация так обращается с сенатором, который просто задает вопрос, если Министерство внутренней безопасности так реагирует на вопросы от сенатора, представьте, как они обращаются с фермерами, поварами, рабочими в Лос-Анджелесе, по всей Калифорнии и по всей стране», - рассказал Падилья.

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США

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