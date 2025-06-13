Сенатора від Каліфорнії Паділью скрутили на підлозі та вивели із пресконференції міністра внутрішньої безпеки США

Сенатора схопили і виштовхнули з приміщення, коли він сказав, що у нього є «запитання до міністра».

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Сенатора-демократа від штату Каліфорнія Алекса Паділью силоміць виштовхали з приміщення в Лос-Анджелесі, де проходила пресконференція міністра внутрішньої безпеки США Крісті Ноем. Про це пишуть The Wall Street Journal та NBC News.

На відео видно, як Паділью схопили та вивели з зали після того, як він заявив, що має «запитання до міністра» щодо міграційної політики. У коридорі сенатора штовхнули обличчям на підлогу, а офіцери в жилетах із логотипом ФБР надягли на нього кайданки. Згодом Паділью відпустили без пред’явлення звинувачень.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер засудив дії правоохоронців, назвавши їх «грубим поводженням» із сенатором Сполучених Штатів, заявивши, що вимагає «негайних відповідей щодо того, що, чорт забирай, сталося».

За словами Падільї, інцидент стався після того, як він дізнався, що Крісті Ноем проводить пресконференцію в тій самій будівлі, де він брав участь у брифінгу з військовими. Сенатор вирішив приєднатися до заходу, щоб поставити запитання про імміграційну політику. «Я діяв там мирно. У певний момент я захотів поставити запитання, і щойно почав – мене одразу ж силоміць вивели з кімнати, поклали на підлогу та закували в кайданки. Якщо адміністрація так поводиться із сенатором, який просто ставить запитання, якщо Міністерство внутрішньої безпеки так реагує на запитання від сенатора, уявіть, як вони поводяться з фермерами, кухарями, робітниками в Лос-Анджелесі, по всій Каліфорнії й в усій країні», — розповів Паділья.

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