Ізраїль атакував Іран – посольство США б’є на сполох та закликає американських держслужбовців сидіти в укриттях

США закликали своїх громадян в Ізраїлі залишатися в укриттях після удару по Ірану.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч проти 13 червня 2025 року Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на знищення ядерної інфраструктури та військових об’єктів Ірану. У відповідь на ці дії та ймовірну реакцію Ірану Посольство США в Ізраїлі видало термінове попередження для американських державних службовців та членів їхніх сімей, закликавши їх залишатися в укриттях до подальших вказівок.

У заяві посольства зазначається: «У зв'язку з поточною ситуацією з безпекою, посольство США наказало всім американським урядовим службовцям та членам їхніх сімей залишатися в укритті до подальших повідомлень. Ця інформація надається для вашої інформації при розробці власних планів безпеки».

Посольство наголосило на необхідності підвищеної обережності через складну безпекову ситуацію, яка може швидко змінюватися. Громадянам США рекомендують знати розташування найближчих укриттів на випадок повітряної тривоги, оскільки ракетні обстріли, мінометні атаки чи вторгнення безпілотників можуть відбуватися без попередження. У разі загострення ситуації Посольство США може без попередження обмежити або заборонити поїздки американських службовців та їхніх сімей до певних районів Ізраїлю, зокрема Старого міста Єрусалима, а також на Західний берег річки Йордан.

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