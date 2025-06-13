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Держсекретар Рубіо заперечив причетність США до ударів Ізраїлю по Ірану

09:19, 13 червня 2025
Рубіо також закликав не чіпати інтереси чи персонал США.
Держсекретар Рубіо заперечив причетність США до ударів Ізраїлю по Ірану
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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не брали участі в ударах Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану, здійснених у ніч на 13 червня 2025 року. Про це повідомляє CNN.

«Ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських сил у регіоні», — наголосив Рубіо. За його словами, Ізраїль заздалегідь поінформував США про необхідність атаки для забезпечення власної безпеки.

Рубіо підкреслив, що адміністрація президента Дональда Трампа вжила всіх необхідних заходів для захисту американських сил і підтримує зв’язок із регіональними партнерами. «Дозвольте мені чітко заявити: Іран не повинен атакувати інтереси чи персонал США», — додав держсекретар.

Президент Трамп підтвердив, що був обізнаний про плани Ізраїлю та сказав, що атака «не була несподіванкою, але США не брали участі у військовій діяльності та сподіваються, що Іран повернеться за стіл переговорів», — зазначив Трамп, натякаючи на можливі наслідки ізраїльської операції.

«Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо. Є кілька людей у ​​керівництві, які не повернуться», — сказав Трамп.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч проти 13 червня 2025 року Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на знищення ядерної інфраструктури та військових об’єктів Ірану. У відповідь на ці дії та ймовірну реакцію Ірану Посольство США в Ізраїлі видало термінове попередження для американських державних службовців та членів їхніх сімей, закликавши їх залишатися в укриттях до подальших вказівок.

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США Іран Ізраїль Рубіо

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