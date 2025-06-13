Обстріл Ірану: МАГАТЕ підтвердило ізраїльський удар по ядерному об’єкту в Натанзі

Ключовий центр збагачення урану в Ірані Натанз постраждав від ізраїльських авіаударів.

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що ядерний об’єкт у Натанзі, ключовий центр збагачення урану в Ірані, зазнав удару під час ізраїльської повітряної операції в ніч на 13 червня 2025 року. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

«МАГАТЕ уважно стежить за ситуацією в Ірані, яка викликає серйозне занепокоєння. Агентство може підтвердити, що об’єкт у Натанзі був серед цілей», — зазначив Гроссі. Він додав, що агентство підтримує зв’язок з іранською владою для моніторингу рівня радіації. За даними іранських офіційних осіб, на об’єкті в Натанзі не зафіксовано підвищення радіаційного фону.

Як повідомляє CNN, МАГАТЕ також спростувало інформацію про атаку на Бушерську атомну електростанцію, першу АЕС Ірану, зазначивши, що цей об’єкт не був ціллю ізраїльських авіаударів. Натанз, розташований приблизно за 150 миль на південь від Тегерана, є найбільшим іранським центром зі збагачення урану та відіграє центральну роль у ядерній програмі країни. За даними аналітиків, на об’єкті розробляються та виготовляються центрифуги для збагачення урану, що є ключовою технологією для створення ядерного палива.

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