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Прем’єр Ізраїлю Нетаньяху злетів на літаку судного дня

09:51, 13 червня 2025
Літак Air India здійснив екстрену посадку в Таїланді через погрозу вибуху.
Прем’єр Ізраїлю Нетаньяху злетів на літаку судного дня
Фото: Mint
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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перебуває на борту спеціального літака, відомого як «Літак Судного дня», який виконує функцію командного пункту в умовах потенційної ядерної загрози. Літак патрулює над Середземним морем у супроводі двох винищувачів, повідомляє ізраїльська преса. 

Паралельно в іншій частині світу пасажирський літак Airbus A320 авіакомпанії Air India здійснив екстрену посадку в аеропорту Пхукета, Таїланд, через повідомлення про можливу бомбу на борту. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на пресслужбу аеропорту. Лайнер прямував із Пхукета до Делі, але екіпаж був змушений повернутися після виявлення записки про загрозу вибуху в туалеті літака.

Як пишие Reuters, туристична поліція Таїланду заявила, що авіакомпанія Air India аналізує записи камер відеоспостереження, щоб встановити обставини інциденту. Пасажирів евакуйовано, а розслідування триває.

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Ізраїль авіація

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