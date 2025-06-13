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Почти 10 тысяч бизнесов попали в список добропорядочных налогоплательщиков, — ГНС

17:03, 13 июня 2025
В список вошли юрлица и ФЛП, соблюдающие налоговое законодательство.
Почти 10 тысяч бизнесов попали в список добропорядочных налогоплательщиков, — ГНС
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Государственная налоговая служба Украины утвердила Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства по состоянию на май 2025 года.

В перечень включено 9 673 субъекта хозяйствования. Из них 4 532 налогоплательщика (почти 47 %) остаются в списке с ноября 2024 года.

В перечень вошли:

8 915 юридических лиц, в том числе:

  • 5 041 — юридических лиц на общей системе налогообложения;
  • 222 — резидентов «Дія Сіті»;
  • 2 502 — юридических лиц — плательщиков единого налога III группы;
  • 1 150 — юридических лиц — плательщиков единого налога IV группы.

758 физических лиц-предпринимателей (ФЛП), в том числе:

  • 89 — на общей системе налогообложения;
  • 669 — плательщиков единого налога III группы.

Полный перечень будет опубликован 19 июня на веб-портале ГНС в разделе «Плательщики из Перечня».

К реализации проекта привлечено более 644 комплаенс-менеджеров. В разделе «Территория высокого уровня налогового доверия» на веб-портале ГНС также опубликованы среднеотраслевые показатели критериев по видам экономической деятельности.

В разделе «Критерии добровольного соблюдения законодательства» в Электронном кабинете налогоплательщики могут ознакомиться с информацией о соответствии требованиям для включения в Перечень.

Каждому включенному плательщику направлено информационное уведомление в Электронный кабинет, где также указано, какой именно комплаенс-менеджер с ним будет работать.

В случае, если плательщик не желает, чтобы его данные были опубликованы на сайте ГНС, он может подать электронное уведомление об отказе (форма J1325401 для юрлиц и F1325401 для ФЛП). В таком случае информация не будет обнародована или будет удалена в течение 5 рабочих дней после получения уведомления.

Отказ от публикации данных не означает исключения налогоплательщика из Перечня.

Перечень утвержден согласно Закону Украины от 18 июня 2024 года № 3813-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогового администрирования в условиях военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства».

Правила взаимодействия с комплаенс-менеджерами определены приказом ГНС от 31 октября 2024 года № 788.

В ГНС также отметили, что в начале года был проведен детальный анализ предложений бизнеса относительно критериев формирования Перечня. По результатам были подготовлены инициативы по внесению изменений в Налоговый кодекс, которые направлены на рассмотрение в Министерство финансов Украины.

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