Майже 10 тисяч бізнесів потрапили до переліку доброчесних платників податків, — ДПС

До списку увійшли юрособи та ФОПи, які дотримуються податкового законодавства.

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Державна податкова служба України затвердила Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на травень 2025 року.

Так, до списку включено 9 673 суб’єкти господарювання. З них 4 532 платники (майже 47 %) залишаються у Переліку ще з листопада 2024 року.

До Переліку увійшли:

8 915 юридичних осіб, у тому числі:

5 041 – юридичних осіб на загальній системі оподаткування;

222 – резидентів Дія Сіті;

2 502 – юридичних осіб – платників єдиного податку ІІІ групи;

1150 – юридичних осіб – платників єдиного податку IV групи.

758 ФОП, у тому числі:

89 – ФОП на загальній системі оподаткування

669 – ФОП платників єдиного податку ІІІ групи

Повний перелік буде оприлюднено 19 червня на вебпорталі ДПС у розділі «Платники з Переліку».

До реалізації проєкту залучено понад 644 комплаєнс-менеджери. На вебпорталі ДПС у розділі «Територія високого рівня податкової довіри» також оприлюднено середньогалузеві показники критеріїв для різних видів економічної діяльності.

У розділі «Критерії добровільного дотримання законодавства» в Електронному кабінеті платникам податків доступна інформація щодо відповідності вимогам для включення до Переліку.

Кожен включений платник отримав інформаційне повідомлення в Електронному кабінеті, де зазначено також, хто саме з комплаєнс-менеджерів з ним працюватиме.

У разі небажання оприлюднення своїх даних на сайті ДПС платник може подати відповідну електронну заяву (форми J1325401 для юросіб та F1325401 для ФОП). У такому разі інформація не публікуватиметься або буде вилучена з сайту впродовж 5 робочих днів.

Відмова платника від оприлюднення даних про включення його до Переліку не тягне за собою виключення платника Переліку.

Перелік затверджено згідно із Законом України від 18 червня 2024 року № 3813-IX щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для доброчесних платників. Правила взаємодії з комплаєнс-менеджерами закріплено наказом ДПС від 31 жовтня 2024 року № 788.

У ДПС також повідомили, що на початку року було проведено детальний аналіз пропозицій бізнесу щодо критеріїв формування Переліку, з урахуванням яких підготовлено ініціативи для внесення змін до Податкового кодексу. Вони вже направлені до Міністерства фінансів України для подальшого розгляду.

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