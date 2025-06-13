Екснардепа Вадима Новинського підозрюють у несплаті податків на понад 4 мільярди гривень — ДБР

Слідство вважає, що Новинський не задекларував іноземні доходи від продажу акцій, що призвело до багатомільярдних втрат бюджету.

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Колишньому народному депутату Вадиму Новинському повідомлено про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, після набуття громадянства України у 2012 році екснардеп від партїі «Опозиційний блок», який раніше також входив до складу «Партії регіонів», продовжив свою підприємницьку діяльність на території України, ставши податковим резидентом.

«Однак, всупереч вимогам податкового законодавства, він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд гривень», — зазначили в ДБР.

Зокрема, колишній депутат отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд гривень, що на момент продажу становило декілька мільярдів доларів, від продажу інвестиційних активів — акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на території Республіки Кіпр.

Це порушення призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах. Наразі тривають необхідні слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що Вадиму Новинському повідомили про підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

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