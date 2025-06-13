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На Тернопільщині затримали чоловіка за продаж бойових гранат

22:54, 13 червня 2025
У Почаєві затримали торговця боєприпасами, тепер йому загрожує до семи років ув’язнення.
На Тернопільщині затримали чоловіка за продаж бойових гранат
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У Кременецькому районі Тернопільської області поліцейські викрили та затримали жителя міста Почаїв, який намагався продати бойові гранати. Оперативники затримали підозрюваного «на гарячому» під час угоди купівлі-продажу, повідомила пресслужба поліції Тернопільщини.

Наразі правоохоронці встановлюють походження вибухових предметів і з’ясовують, чи мав зловмисник інших потенційних покупців. За фактом незаконного поводження з боєприпасами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

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