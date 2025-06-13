На Тернопольщине задержали мужчину за продажу боевых гранат

В Почаеве задержали торговца боеприпасами, теперь ему грозит до семи лет заключения.

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В Кременецком районе Тернопольской области полицейские разоблачили и задержали жителя города Почаев, который пытался продать боевые гранаты. Оперативники задержали подозреваемого «на горячем» во время сделки купли-продажи, сообщила пресс-служба полиции Тернопольщины.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение взрывчатых предметов и выясняют, имел ли злоумышленник других потенциальных покупателей. По факту незаконного обращения с боеприпасами открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

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