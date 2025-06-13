В Украине почти вдвое выросло количество судебных дел за нарушения на электросамокатах

На 42% увеличилось количество случаев правонарушений со стороны самокатчиков.

Фото: Habr

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В 2024 году в Украине зафиксировано 71 судебное дело, связанное с нарушениями водителей электросамокатов, что на 42% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные поисковика судебного реестра «Бабушка». В 2025 году уже зарегистрировано не менее 17 таких дел.

Большинство нарушений касаются административных правонарушений: в 2024 году было 64 административных дела и 7 уголовных, тогда как в 2025 году - 13 административных и 4 уголовных. Штрафы за такие нарушения варьируются от 340 до 34 тысяч гривен, а в некоторых случаях водителей лишают права управления транспортными средствами.

Рекордный штраф в размере 34 тысяч гривен в июне 2024 года получил житель Одессы, который управлял электросамокатом в нетрезвом состоянии без водительского удостоверения и не впервые нарушал правила. Суд также обязал его уплатить судебный сбор. При наличии удостоверения его могли бы лишить прав. За последние два года 17 человек получили штрафы по 17 тысяч гривен, из них 15 - за управление в состоянии алкогольного опьянения, а двое - наркотического. Трем водителям запретили управлять транспортом на год.

С 2023 года электросамокаты, моноколеса и сигвеи официально признаны транспортными средствами, что позволило полиции привлекать их водителей к административной ответственности наравне с автомобилистами. Однако, как отмечает Николай Полюхович, член совета ОО «U-Cycle (Ассоциация велосипедистов Киева)», отдельных правил для электросамокатов до сих пор нет, что создает правовую коллизию. Водители самокатов не могут двигаться по тротуарам или велодорожкам, а только по проезжей части, соблюдая общие правила дорожного движения (ПДД).

«Водителям электросамокатов нельзя двигаться по тротуарам, для них пока не предусмотрено движение по велоинфраструктуре, по которой могут двигаться только велосипедисты, что могло бы быть целесообразным из-за сходства их характеристик. Поэтому самокатчики должны двигаться исключительно по проезжей части, руководствуясь ПДД на общих основаниях, за нарушение которых их и привлекают к ответственности - ведь транспортное средство, оборудованное электродвигателем, является источником повышенной опасности для других участников дорожного движения. Учитывая почти свободный доступ к управлению электросамокатами, а также все большую статистику привлечения к ответственности полицией и судами таких водителей, данный вопрос требует законодательного урегулирования», - комментирует Полюхович.

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