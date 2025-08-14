Как предприятиям избежать штрафов за нарушение валютного законодательства – объяснила ГНС

Государственная налоговая служба Украины призывает предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, строго соблюдать требования валютного законодательства, чтобы избежать финансовых санкций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно правилам, при осуществлении экспорта валютная выручка должна поступать на счет в украинском банке в сроки, установленные Национальным банком Украины. Для импорта товары, работы или услуги должны быть получены своевременно. В случае нарушения сроков расчетов начисляется пеня в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 100% от общей суммы.
Рекомендации для бизнеса:
