Как предприятиям избежать штрафов за нарушение валютного законодательства – объяснила ГНС

ГНС предупредила ВЭД-предприятия о штрафах до 100% за просрочку платежей.

Государственная налоговая служба Украины призывает предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, строго соблюдать требования валютного законодательства, чтобы избежать финансовых санкций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно правилам, при осуществлении экспорта валютная выручка должна поступать на счет в украинском банке в сроки, установленные Национальным банком Украины. Для импорта товары, работы или услуги должны быть получены своевременно. В случае нарушения сроков расчетов начисляется пеня в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 100% от общей суммы.

Рекомендации для бизнеса:

Своевременно предоставляйте банкам полный пакет документов, подтверждающих внешнеэкономические операции.

Обращайтесь в Министерство экономики Украины для продления сроков расчетов.

Подайте иск в суд или арбитраж для взыскания задолженности с нерезидентов.

Получите официальное подтверждение форс-мажорных обстоятельств, которые препятствовали своевременным расчетам, в соответствующих органах.

