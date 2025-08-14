Як підприємствам уникнути штрафів за порушення валютного законодавства – пояснила ДПС

ДПС попередила ЗЕД-підприємства про штрафи до 100% за прострочку платежів.

Державна податкова служба України закликає підприємства, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, суворо дотримуватися вимог валютного законодавства, щоб уникнути фінансових санкцій. Про це повідомила пресслужба відомства.

Згідно з правилами, при здійсненні експорту валютна виручка має надходити на рахунок в українському банку в терміни, встановлені Національним банком України. Для імпорту товари, роботи чи послуги повинні бути отримані своєчасно. У разі порушення строків розрахунків нараховується пеня в розмірі 0,3% від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше 100% від загальної суми.

Рекомендації для бізнесу:

Своєчасно надавайте банкам повний пакет документів, що підтверджують зовнішньоекономічні операції.

Звертайтеся до Міністерства економіки України для продовження строків розрахунків.

Подайте позов до суду чи арбітражу для стягнення заборгованості з нерезидентів.

Отримайте офіційне підтвердження форс-мажорних обставин, які перешкоджали своєчасним розрахункам, у відповідних органах.

