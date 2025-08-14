Для военнослужащих, пострадавших от агрессии РФ, введут льготы на нотариальные действия за границей

Кабмин поддержал законопроект, который освобождает от консульского сбора за границей военнослужащих в ряде случаев.

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона «О внесении изменения в статью 38 Закона Украины “О нотариате” относительно предоставления льгот за совершение отдельных нотариальных действий за границей».

Документ предусматривает освобождение от уплаты консульского сбора за нотариальные действия по удостоверению подлинности подписи переводчика или верности перевода на украинский язык документов, связанных с лечением за границей лиц из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины.

