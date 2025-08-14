Для військових, постраждалих від агресії РФ, введуть пільги на нотаріальні дії за кордоном

Кабмін підтримав законопроект, який звільняє від консульського збору за кордоном військових у низці випадків.

Кабінет Міністрів України схвалив проект закону «Про внесення зміни до статті 38 Закону України “Про нотаріат” щодо надання пільг за вчинення окремих нотаріальних дій за кордоном».

Документ передбачає звільнення від сплати консульського збору за нотаріальні дії із засвідчення справжності підпису перекладача або вірності перекладу на українську мову документів, пов’язаних із лікуванням за кордоном осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

