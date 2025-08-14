Кабмин разрешил привлекать к общественно полезным работам пенсионеров до 70 лет

Правительство расширило перечень лиц, которых можно привлекать к общественно полезным работам в прифронтовых областях.

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам в условиях военного положения.

Отныне расширен перечень категорий лиц, которые могут привлекаться к выполнению общественно полезных работ, путем включения в этот перечень других незанятых трудоспособных лиц, не имеющих статуса зарегистрированного безработного, в частности лиц пенсионного возраста до достижения ими 70 лет. Их участие возможно только с согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Новые правила будут действовать для работодателей и заказчиков общественно полезных работ, которые работают в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Также правительство ввело дифференцированную оплату труда за выполнение общественно полезных работ для лиц, выполняющих работы в прифронтовых областях, путем установления повышенного лимита финансирования выплат основной и дополнительной заработной платы — до двух размеров минимальной заработной платы.

