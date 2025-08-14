Практика судів
  1. В Україні

Кабмін дозволив залучати до суспільно корисних робіт пенсіонерів до 70 років

07:54, 14 серпня 2025
Уряд розширив перелік осіб, яких можна залучати до суспільно корисних робіт у прифронтових областях.
Кабмін дозволив залучати до суспільно корисних робіт пенсіонерів до 70 років
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану.

Відтепер розширено перелік категорій осіб, які можуть залучатися до виконання суспільно корисних робіт, шляхом включення до цього переліку інших незайнятих працездатних осіб, які не мають статусу зареєстрованого безробітного, зокрема осіб пенсійного віку до досягнення ними 70 років. Їх участь можлива лише за згодою та за умови відсутності медичних протипоказань.

Нові правила діятимуть для роботодавців і замовників суспільно корисних робіт, що працюють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Також уряд запровадив диференційовану оплату праці за виконання суспільно корисних робіт для осіб, які виконують роботи у прифронтових областях, шляхом встановлення підвищеного ліміту фінансування виплат основної та додаткової заробітної плати – до двох розмірів мінімальної заробітної плати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін знов пропонує депутатам закріпити у законі право поліції затримувати порушників комендантської години

Втім, даний законопроект може не мати реальних перспектив прийняття, адже він є копією попереднього законопроекту уряду, який пролежав у парламенті півроку без руху.

Кабмін схвалив законопроект про гарантії членів сім’ї поліцейських, які загинули чи зникли безвісти при виконанні службових обов’язків

Йдеться про гарантії медичного обслуговування членів родини поліцейського, який загинув при виконанні обов’язків чи зник безвісти, а також про пільгові умови вступу до навчальних закладів.

Підприємствам з Клубу білого бізнесу дозволять мати незначні порушення щодо подання звітності – комітет рекомендував законопроект

Як зазначив Данило Гетманцев, зміни вносяться на запит бізнесу, який хоче долучитися до «Території високого рівня податкової довіри».

Криза довіри та контроль за $500 тисячами за перевірку суддів: як розвивався скандал навколо Громадської ради доброчесності та чим він може закінчитися

В епіцентрі скандалу навколо ГРД опинився директор «Фундації DEJURE» Михайло Жернаков, якого звинуватили у просуванні «потрібних» кандидатів до складу ГРД, тиску на представників громадськості, інтригах, неповазі до військових та навіть у фінансових махінаціях з коштами іноземних донорів.

Посадові оклади на митниці будуть обчислювати в орудних величинах – комітет рекомендував прийняти законопроект

На центральному рівні посадовий оклад митників становитиме не менше 29,4 тисяч грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Салтан
    Людмила Салтан
    суддя Київського районного суду м. Одеси