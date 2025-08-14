Кабмін дозволив залучати до суспільно корисних робіт пенсіонерів до 70 років

Уряд розширив перелік осіб, яких можна залучати до суспільно корисних робіт у прифронтових областях.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану.

Відтепер розширено перелік категорій осіб, які можуть залучатися до виконання суспільно корисних робіт, шляхом включення до цього переліку інших незайнятих працездатних осіб, які не мають статусу зареєстрованого безробітного, зокрема осіб пенсійного віку до досягнення ними 70 років. Їх участь можлива лише за згодою та за умови відсутності медичних протипоказань.

Нові правила діятимуть для роботодавців і замовників суспільно корисних робіт, що працюють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Також уряд запровадив диференційовану оплату праці за виконання суспільно корисних робіт для осіб, які виконують роботи у прифронтових областях, шляхом встановлення підвищеного ліміту фінансування виплат основної та додаткової заробітної плати – до двох розмірів мінімальної заробітної плати.

