В Виннице осудили депутата Госдумы РФ за посягательство на целостность Украины.

В Винницком городском суде Винницкой области вынесли приговор гражданину РФ, который признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества в пользу государства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствием установлено, что осужденный, являясь действующим депутатом Госдумы РФ, поддержал ратификацию так называемых «договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между РФ и незаконными вооруженными формированиями «днр» и «лнр». Его действия противоречили как нормам международного права, так и украинскому законодательству.

Эти решения Госдумы стали основой для эскалации военной агрессии против Украины и использовались в качестве пропагандистского инструмента для легитимизации войны в глазах российского общества и международного сообщества.

В результате агрессии РФ Украина понесла значительные потери: погибли мирные граждане, среди которых были и дети, многие получили ранения, а также были разрушены многочисленные здания, объекты инфраструктуры и имущество граждан.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

