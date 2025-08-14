Практика судов
  1. В Украине

Украинский суд заочно дал депутату Госдумы РФ 15 лет с конфискацией имущества

07:00, 14 августа 2025
В Виннице осудили депутата Госдумы РФ за посягательство на целостность Украины.
Украинский суд заочно дал депутату Госдумы РФ 15 лет с конфискацией имущества
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницком городском суде Винницкой области вынесли приговор гражданину РФ, который признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества в пользу государства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствием установлено, что осужденный, являясь действующим депутатом Госдумы РФ, поддержал ратификацию так называемых «договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между РФ и незаконными вооруженными формированиями «днр» и «лнр». Его действия противоречили как нормам международного права, так и украинскому законодательству.

Эти решения Госдумы стали основой для эскалации военной агрессии против Украины и использовались в качестве пропагандистского инструмента для легитимизации войны в глазах российского общества и международного сообщества.

В результате агрессии РФ Украина понесла значительные потери: погибли мирные граждане, среди которых были и дети, многие получили ранения, а также были разрушены многочисленные здания, объекты инфраструктуры и имущество граждан.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд рф Винница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соискатели некоторых форм образования, которые начали учиться после 25 лет, потеряют право на отсрочку – Кабмин согласовал законопроект

Меняются условия отсрочки для студентов, педагогов и научных работников.

«Я сказал Трампу, что Путин блефует и точно не хочет мира» – Владимир Зеленский после переговоров в Берлине

Во время обсуждения ситуации на фронте Владимир Зеленский заявил Президенту США Дональду Трампу, что Путин блефует и пытается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта.

Ярослава Максименко назначена заместителем главы АРМА вместо Григола Катамадзе

Григол Катамадзе покинул пост заместителя главы АРМА – вместо него назначена начальница департамента Минэкономики Ярослава Максименко.

Галина Третьякова заявила, что увеличение окладов прокурорам без увеличения бюджета Пенсионного фонда приведет к многочисленным судебным процессам

Третьякова заявила, что принципиально против увеличения должностных окладов кому-либо после принятия бюджета, а в случае повышения окладов прокурорам нужно увеличивать бюджет на их пенсии, потому что в противном случае Пенсионный фонд будет вовлечен в многочисленные судебные процессы.

В «Слуге народа» предложили разрешить выезд за границу всем, у кого есть отсрочка

При этом пока не предлагается разрешать выезд невоеннообязанным женщинам, которые работают на госслужбе или в органах местного самоуправления.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео