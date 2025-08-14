У Вінниці засудили депутата Держдуми РФ за посягання на цілісність України.

У Вінницькому міському суді Вінницької області ухвалили вирок громадянину РФ, якого визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна на користь держави. Про це повідомляє пресслужба суду.

Слідством встановлено, що засуджений, будучи чинним депутатом Державної думи РФ, підтримав ратифікацію так званих «договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між РФ та незаконними збройними формуваннями «днр» і «лнр». Його дії суперечили як нормам міжнародного права, так і українському законодавству.

Ці рішення Держдуми стали підґрунтям для ескалації військової агресії проти України та використовувалися як пропагандистський інструмент для легітимізації війни в очах російського суспільства і міжнародної спільноти.

Внаслідок агресії РФ Україна зазнала значних втрат: загинули мирні громадяни, серед яких були й діти, багато людей отримали поранення, а також було зруйновано численні будівлі, об’єкти інфраструктури й майно громадян.

На цей момент вирок ще не набрав законної сили.

