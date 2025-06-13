В Україні майже удвічі зросла кількість судових справ за порушення на електросамокатах

На 42% побільшало випадків правопорушень з боку самокатників.

Фото: Habr

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У 2024 році в Україні зафіксовано 71 судову справу, пов’язану з порушеннями водіїв електросамокатів, що на 42% більше, ніж у попередньому році. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані пошуковика судового реєстру «Бабуся». У 2025 році вже зареєстровано щонайменше 17 таких справ.

Більшість порушень стосуються адміністративних правопорушень: у 2024 році було 64 адміністративні справи та 7 кримінальних, тоді як у 2025 році — 13 адміністративних і 4 кримінальні. Штрафи за такі порушення варіюються від 340 до 34 тисяч гривень, а в деяких випадках водіїв позбавляють права керування транспортними засобами.

Рекордний штраф у розмірі 34 тисяч гривень у червні 2024 року отримав житель Одеси, який керував електросамокатом у нетверезому стані без водійського посвідчення та не вперше порушував правила. Суд також зобов’язав його сплатити судовий збір. У разі наявності посвідчення його могли б позбавити прав. За останні два роки 17 осіб отримали штрафи по 17 тисяч гривень, з них 15 — за керування у стані алкогольного сп’яніння, а двоє — наркотичного. Трьом водіям заборонили керувати транспортом на рік.

З 2023 року електросамокати, моноколеса та сігвеї офіційно визнані транспортними засобами, що дозволило поліції притягати їхніх водіїв до адміністративної відповідальності на рівні з автомобілістами. Проте, як зазначає Микола Полюхович, член ради ГО «U-Cycle (Асоціація велосипедистів Києва)», окремих правил для електросамокатів досі немає, що створює правову колізію. Водії самокатів не можуть рухатися тротуарами чи велодоріжками, а лише проїзною частиною, дотримуючись загальних правил дорожнього руху (ПДР).

«Водіям електросамокатів не можна рухатись по тротуарах, для них наразі не передбачено рух велоінфраструктурою, якою можуть рухатись лише велосипедисти, що могло б бути доцільним через схожість їх характеристик. Тож самокатники мають рухатись виключно проїзною частиною, керуючись ПДР на загальних підставах, за порушення яких їх і притягають до відповідальності — адже транспортний засіб, обладнаний електродвигуном, є джерелом підвищеної небезпеки для інших учасників дорожнього руху. Враховуючи майже вільний доступ до керування електросамокатами, а також все більшу статистику притягнення до відповідальності поліцією та судами таких водіїв, дане питання потребує законодавчого врегулювання», — коментує Полюхович.

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