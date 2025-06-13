ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді

Кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді припинили щодо суддів Костянтина Клочка та Тамари Новікової.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України 11 червня у пленарному складі розглянула питання про припинення кваліфікаційного оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Клочко Костянтин Іванович - Полтавський окружний адміністративний суд - припинено кваліфікаційне оцінювання

Новікова Тамара Вадимівна - Черкаський окружний адміністративний суд - припинено кваліфікаційне оцінювання

Раніше ВККС визначила прохідний бал з тестів на знання історії української державності для кандидатів у судді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.