Верховний Суд частково відновив приймання процесуальних документів, але електронний суд ще не працює

Касаційні цивільний та кримінальний суд, Велика Палата поки не приймають і не розподіляють справи через систему електронного судочинства – про відновлення роботи електронного суду у Верховному Суді повідомлять додатково.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд зазнав масштабної кібератаки, яка вивела з ладу практично усі електронні сервіси головного суду країни. Кібератака на електронні сервіси Верховного Суду відбулася ще у п’ятницю 6 червня.

13 червня Верховний Суд повідомив, що відновив приймання процесуальних документів, їх автоматизований розподіл та розгляд. Втім, підсистема Електронний суд ще не запрацювала для касаційних цивільного, кримінального судів та Великої Палати.

«Повідомляємо про відновлення у Верховному Суді приймання процесуальних документів, їх автоматизованого розподілу та розгляду (крім тих, що направлені через підсистему «Електронний суд» до Великої Палати Верховного Суду, Касаційного кримінального суду і Касаційного цивільного суду).

Про відновлення роботи підсистеми «Електронний суд» у цих судах буде повідомлено додатково», зазначили у Верховному Суді.

Автор: Наталя Мамченко

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