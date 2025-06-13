Практика судів
  1. В Україні

До Львова в легковику, далі у вантажівці – у Києві викрили нелегальний шлях до ЄС

22:18, 13 червня 2025
Поліція викрила схему незаконного переправлення чоловіків через кордон України за 12 000 доларів.
До Львова в легковику, далі у вантажівці – у Києві викрили нелегальний шлях до ЄС
Фото: UA.KyivPolice
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка за 12 000 доларів США організовувала незаконний перетин державного кордону України для чоловіків призовного віку. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Організатором виявився 44-річний киянин, який через знайомих знаходив клієнтів, бажаючих нелегально виїхати до країн ЄС. Разом зі спільниками він забезпечував трансфер до Львівської області на легкових авто, а потім переховував чоловіків у вантажівках, щоб уникнути перевірок на блокпостах, і доправляв їх до прикордонних районів Закарпаття.

Слідчі задокументували листування організатора в Telegram, де він домовлявся про оплату 12 000 доларів, із яких 2 000 отримував як завдаток, а решту — після перетину кордону. Під час обшуків у помешканнях фігурантів, їхніх автомобілях і місцях переховування клієнтів поліція виявила трьох нелегальних мігрантів і докази злочинної діяльності.

Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція Львів Київ ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Діти без обов’язкових щеплень не зможуть відвідувати заклади освіти, а хворі на інфекційні хвороби повинні будуть виконувати вимоги медпрацівників – Кабмін вніс законопроект

Якщо повнолітня особа або законні представники неповнолітньої особи, яка повинна вакцинуватися, відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, медичний працівник повинен взяти у них відповідне підтвердження про відмову, а у разі небажання надати таке підтвердження – скласти акт.

Рада адвокатів України звернулась до голови ВРП Григорія Усика через затримку у формуванні Конкурсної комісії ВККС

Вища рада правосуддя не оприлюднила обов'язкове оголошення про добір кандидатів у газеті «Голос України» та на офіційному вебсайті ВРП, а також не надіслала письмове повідомлення Раді адвокатів, як того вимагає закон

Верховний Суд частково відновив приймання процесуальних документів, але електронний суд ще не працює

Касаційні цивільний та кримінальний суд, Велика Палата поки не приймають і не розподіляють справи через систему електронного судочинства – про відновлення роботи електронного суду у Верховному Суді повідомлять додатково.

Голова Служби судової охорони вирішив звільнитися з посади

Павло Малихін написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Зеленський підписав зміни, які дозволяють військовослужбовцям 18-25 років отримувати вищу освіту без відриву від служби

Однак навчання не повинно перешкоджати виконанню військовослужбовцем службових обов'язків за займаною посадою.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду