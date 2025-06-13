До Львова в легковику, далі у вантажівці – у Києві викрили нелегальний шлях до ЄС

Правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка за 12 000 доларів США організовувала незаконний перетин державного кордону України для чоловіків призовного віку. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Організатором виявився 44-річний киянин, який через знайомих знаходив клієнтів, бажаючих нелегально виїхати до країн ЄС. Разом зі спільниками він забезпечував трансфер до Львівської області на легкових авто, а потім переховував чоловіків у вантажівках, щоб уникнути перевірок на блокпостах, і доправляв їх до прикордонних районів Закарпаття.
Слідчі задокументували листування організатора в Telegram, де він домовлявся про оплату 12 000 доларів, із яких 2 000 отримував як завдаток, а решту — після перетину кордону. Під час обшуків у помешканнях фігурантів, їхніх автомобілях і місцях переховування клієнтів поліція виявила трьох нелегальних мігрантів і докази злочинної діяльності.
Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.