У Києві облаштовують безбар’єрний світлофор на перехресті в Дарницькому районі

У Дарницькому районі Києва на перехресті вулиць Євгенія Харченка, Дружби та Березівського провулка триває облаштування світлофорного об’єкта з урахуванням принципів безбар’єрності. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на КП «Центр організації дорожнього руху».
Для підвищення безпеки дорожнього руху на перехресті встановлять світлофори для транспорту та пішоходів, а також змінять схему руху. У межах проєкту передбачено:
Об’єкт адаптують для потреб маломобільних груп населення: встановлять тактильну плитку, звукові кнопки для людей із порушеннями зору та понижені бордюри для зручності осіб похилого віку, батьків із дитячими візками та людей з інвалідністю.
Ці роботи є частиною міської програми зі створення безпечного та доступного міського середовища. КП «Центр організації дорожнього руху» вибачилося за тимчасові незручності та закликало водіїв і пішоходів враховувати зміни під час планування маршрутів.
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