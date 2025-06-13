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У Києві облаштовують безбар’єрний світлофор на перехресті в Дарницькому районі

22:00, 13 червня 2025
У Дарницькому районі облаштовують сучасне перехрестя.
У Києві облаштовують безбар’єрний світлофор на перехресті в Дарницькому районі
Фото: kyivcity.gov.ua
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У Дарницькому районі Києва на перехресті вулиць Євгенія Харченка, Дружби та Березівського провулка триває облаштування світлофорного об’єкта з урахуванням принципів безбар’єрності. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на КП «Центр організації дорожнього руху».

Для підвищення безпеки дорожнього руху на перехресті встановлять світлофори для транспорту та пішоходів, а також змінять схему руху. У межах проєкту передбачено:

  • Дві смуги для зручних лівих поворотів;
  • Кишені для зупинок громадського транспорту на вул. Євгенія Харченка;
  • Нові тротуари;
  • Світлофори з елементами безбар’єрності.

Об’єкт адаптують для потреб маломобільних груп населення: встановлять тактильну плитку, звукові кнопки для людей із порушеннями зору та понижені бордюри для зручності осіб похилого віку, батьків із дитячими візками та людей з інвалідністю.

Ці роботи є частиною міської програми зі створення безпечного та доступного міського середовища. КП «Центр організації дорожнього руху» вибачилося за тимчасові незручності та закликало водіїв і пішоходів враховувати зміни під час планування маршрутів.

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Київ КМДА дороги

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