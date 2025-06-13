В Киеве обустраивают безбарьерный светофор на перекрестке в Дарницком районе

В Дарницком районе обустраивают современный перекресток.

Фото: kyivcity.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Дарницком районе Киева на перекрестке улиц Евгения Харченко, Дружбы и Березовского переулка продолжается обустройство светофорного объекта с учетом принципов безбарьерности. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на КП «Центр организации дорожного движения».

Для повышения безопасности дорожного движения на перекрестке установят светофоры для транспорта и пешеходов, а также изменят схему движения. В рамках проекта предусмотрено:

- Две полосы для удобных левых поворотов;

- Карманы для остановок общественного транспорта на ул. Евгения Харченко;

- Новые тротуары; Новые тротуары;

- Светофоры с элементами безбарьерности.

Объект адаптируют для нужд маломобильных групп населения: установят тактильную плитку, звуковые кнопки для людей с нарушениями зрения и пониженные бордюры для удобства пожилых людей, родителей с детскими колясками и людей с инвалидностью.

Эти работы являются частью городской программы по созданию безопасной и доступной городской среды. КП «Центр организации дорожного движения» извинилось за временные неудобства и призвало водителей и пешеходов учитывать изменения при планировании маршрутов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.