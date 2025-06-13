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В Киеве обустраивают безбарьерный светофор на перекрестке в Дарницком районе

22:00, 13 июня 2025
В Дарницком районе обустраивают современный перекресток.
В Киеве обустраивают безбарьерный светофор на перекрестке в Дарницком районе
Фото: kyivcity.gov.ua
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В Дарницком районе Киева на перекрестке улиц Евгения Харченко, Дружбы и Березовского переулка продолжается обустройство светофорного объекта с учетом принципов безбарьерности. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на КП «Центр организации дорожного движения».

Для повышения безопасности дорожного движения на перекрестке установят светофоры для транспорта и пешеходов, а также изменят схему движения. В рамках проекта предусмотрено:

- Две полосы для удобных левых поворотов;

- Карманы для остановок общественного транспорта на ул. Евгения Харченко;

- Новые тротуары; Новые тротуары;

- Светофоры с элементами безбарьерности.

Объект адаптируют для нужд маломобильных групп населения: установят тактильную плитку, звуковые кнопки для людей с нарушениями зрения и пониженные бордюры для удобства пожилых людей, родителей с детскими колясками и людей с инвалидностью.

Эти работы являются частью городской программы по созданию безопасной и доступной городской среды. КП «Центр организации дорожного движения» извинилось за временные неудобства и призвало водителей и пешеходов учитывать изменения при планировании маршрутов.

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Киев КГГА дороги

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